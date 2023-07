2023/2024 l'di una seconda finestra per settembre così da consentire a tutti i ragazzi a ... Inoltre sottolineo che, come per la misura sulledi studio, anche per questo avviso abbiamo ...... abbiamo già previsto per l'anno scolastico 2023/2024 l'di una seconda finestra per ... Inoltre sottolineo che, come per la misura sulledi studio, anche per questo avviso abbiamo scelto ...Proprio così, oltre a scarpe,e capi di abbigliamento, anche i beni di prima necessità ... L'straordinaria dopo cena si ripeterà anche mercoledì 26 luglio (con lo stesso orario).

Borse, apertura contrastata in Asia. Wall Street chiusa per il 4 luglio Il Sole 24 ORE

Apertura delle Borse europee attesa in...Tokyo segna...Wall Street chiusa per festività. Il focus della settimana è il mercato del lavoro Usa ...Annuncio vendita Volvo XC40 T4 Recharge Plug-in Hybrid Inscription Expression nuova a Ravenna nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...