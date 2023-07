Le Borse cinesi aprono la seduta poco sotto la parità: l'indice Composite die di Shenzhen cedono entrambi nelle prime battute lo 0,08% e si attestano, rispettivamente, a 3.241,23 e a 2.058,51 punti. . 4 luglio 2023In Cina continentale quindi,ha chiuso con l'indice Composito indicato in rialzo dell'1,31% a 3,243 punti mentre sul listino di Shenzhen l'indice Csi 300 ha chiuso in rialzo dell'1,31% a 3.Tokyo ha messo a segno un rialzo dell'1,7%, Hong Kong sta guadagnando l'1,8% el'1,23%. Bene anche Seul (+1,49%) In giornata sono attesi i pmi del settore manifatturiero nell'eurozona e in ...

Borsa: Shanghai e Shenzhen aprono a -0,08% Agenzia ANSA

Le Borse cinesi aprono la seduta poco sotto la parità: l'indice Composite di Shanghai e di Shenzhen cedono entrambi nelle prime battute lo 0,08% e si attestano, rispettivamente, a 3.241,23 e a 2.058,5 ...Seduta positiva in un buon momento per i mercati anche alla luce della corsa dei tecnologici americani vista venerdì in parallelo coi segnali di rallentamento dell'inflazione Usa. (ANSA) ...