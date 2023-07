Borsa | Milano sale con Saipem ed Enel | frena Generali

... dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,38%, rispetto a +4,64% del principale indice delladi). ......automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...Oggi laUSA rimarrà chiusa per l'Independence Day. Si è mossa in territorio negativo Tokyo , ... Apprezzabile rialzo (+0,97%) aper il comparto utility . Moderatamente al rialzo la ...

Milano consolida i massimi dal 2008 dopo le prime contrattazioni, con il Ftse Mib che sale dello 0,33% spinto da Saipem (+2,3%), che incassa il rialzo del giudizio da 'neutral' a 'buy' di Redburn, Ene ...Ancora acquisti su Saipem. Si raffredda Generali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 lug - Partenza all'insegna della cautela per le Borse europee, dopo la seduta debole della vigilia con l'un ...