(Di martedì 4 luglio 2023) Ladiinla seduta. Il Ftse Mib ha perso lo 0,21% a 28.386 punti. Non sono bastati lo slancio di Saipem (+4,6%) e Nexi (+3,6%) per sostenere il listino mentre hanno pesato le ...

Ladichiude in calo la seduta. Il Ftse Mib ha perso lo 0,21% a 28.386 punti. Non sono bastati lo slancio di Saipem (+4,6%) e Nexi (+3,6%) per sostenere il listino mentre hanno pesato le ...Chiude sulla parità, che propone sul finale un - 0,21% e archivia gli scambi a 28.386,88 punti. 04 - 07 - 2023 17:39Intanto, a, Gefran fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 9,1 euro, con un calo dell'1,30%. 04 - 07 - 2023 17:28

Borsa Milano chiude in calo, pesano le banche - Economia Agenzia ANSA

La Borsa di Milano chiude in calo la seduta. Il Ftse Mib ha perso lo 0,21% a 28.386 punti. Non sono bastati lo slancio di Saipem (+4,6%) e Nexi (+3,6%) per sostenere il listino mentre hanno pesato le ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...