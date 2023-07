Borsa | l' Europa poco mossa difende i rialzi | fiacchi i bond

Seduta poco mossa per le Borse europee, che difendono i rialzi delle ultime sedute in una giornata senza dati macro significativi e con Wall Street chiusa. Parigi sale dello 0,2%, Milano e Francoforte ...Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei , mentre procede poco più avanti Piazza Affari , che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'. Nessuna variazione significativa per l' Euro / Dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,091. L' Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Sostanzialmente ...***: l'parte cauta, ancora bene Milano (+0,3%) (RCO). 04 - 07 - 23 09:02:12 (0176) 0 NNNN

Borsa: bene l'Europa, eurostoxx 50 sale ai massimi dal 2007 Agenzia ANSA

Seduta poco mossa per le Borse europee, che difendono i rialzi delle ultime sedute in una giornata senza dati macro significativi e con Wall Street chiusa. Parigi sale dello 0,2%, Milano e Francoforte ...Milano prima borsa in Europa. Piazza Affari ha aperto il semestre in rialzo e chiude la prima metà dell’anno come piazza migliore in Europa con un +19%. Salgono Enel, Eni e Tim ...