Borsa | l' Europa fiacca | Milano debole con le banche

Le Borse europee si indeboliscono a metà seduta con qualche listino che scivola appena sotto la parità, al pari dei future su Wall Street, oggi chiusa per l'Independence Day. Londra sale dello 0,3%, ...I mercati azionari hanno chiuso il 1° semestre del 2023 con performance positive. In particolare, il FTSEMib - il principale indice diItaliana - ha terminato la prima metà dell'anno con un rialzo superiore al 19%. Secondo Matt Nest - CFA Head of Active Global Fixed Income di State Street Global Advisors - la performance delle ...'La situazione geopolitica e le tensioni crescenti hanno dimostrato che l'rischia di essere un gigante dai piedi di argilla se non affronta il tema dell'indipendenza energetica e della ...

Borsa: bene l'Europa, eurostoxx 50 sale ai massimi dal 2007 Agenzia ANSA

(Teleborsa) - Stabile Piazza Affari, che come i principali mercati europei non si allontana troppo dalla parità. La seduta si annuncia priva di grandi spunti e volumi per la chiusura di Wall Street in ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 lug - L'acquisizione di Neptune non contraddice gli obiettivi di decarbonizzazione. Lo afferma Claudio Descalzi, ad di Eni, al World energy transitions outloo ...