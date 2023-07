Borsa | l' Europa apre la seduta poco mossa

(Di martedì 4 luglio 2023) Le Borse europee aprono lamosse, in unaorfana di Wall Street per i festeggiamenti dell'Independence Day. Parigi sale dello 0,08% a 7.392 punti, Londra cede lo 0,08% a 7.521 punti ...

Le Borse europee aprono la seduta poco mosse, in una seduta orfana di Wall Street per i festeggiamenti dell'Independence Day. Parigi sale dello 0,08% a 7.392 punti, Londra cede lo 0,08% a 7.521 punti ......semestre in rialzo dopo aver chiuso la prima metà dell'anno come piazza migliore in. La seduta si preannuncia con spunti limitati, in una giornata priva di dati macro di rilievo e con la......per Tesla con netto rialzo in'), motori ('Più innovazione per sfidare la Cina') e Sanità ('Avanza la farmacia dei servizi medici'). IL FOGLIO 'Influencer o leader Con Le Pen o con l'...

Borsa: bene l'Europa, eurostoxx 50 sale ai massimi dal 2007 Agenzia ANSA

La Borsa di Milano resta la migliore di giornata in Europa, grazie soprattutto a Generali che sale di oltre il 3% dopo il superamento del 10% dei diritti di voto da parte di Delfin, con la teorica ...Ancora acquisti su Saipem. Si raffredda Generali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 lug - Partenza all'insegna della cautela per le Borse europee, dopo la seduta debole della vigilia con l'un ...