Borboni contro Savoia Su Facebook lo striscione contro la casata di Emanuele Filiberto

Leggi su open.online

(Di martedì 4 luglio 2023) «Questa cordata appartiene ad una, da noi disprezzata, la vostra presenza sarà sempre indesiderata». Lo, in rima, è apparso ed è stato poi rimosso in via IV Novembre a Portici, nel napoletano. Gli ultras di casa non hanno apprezzato la proposta di acquisito della società di calcio Portici 1906 da parte di una cordata, la Casa Reale Holding spa, capeggiata dadiche gestisce già ilCalcio di Torre Annunziata e il Real Agro Aversa. Fin qui le dispute sarebbero solo calcistiche se non fosse che la foto delloè apparsa sulla paginadel Movimento Neoco, seguita da commenti e critiche. Circostanza che fa pensare ad una rivalità storica che non finisce neanche sui ...