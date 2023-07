Il sostituto procuratore Lucas Rocha Furtado ha chiesto alla Tcu di indagare sui danni causati alle casse pubbliche danell'occasione, in cui l'evento fu trasmesso sulla tv pubblica. Il Tse ...... capogruppo in commissione Politiche europee, e il leader di Iv Matteo Renzidi esporre l'... La Corte suprema elettorale del Brasile ha deciso che l'ex presidente Jair: non potrà ...E, nella ricostruzione del giudice, la riunione dicon gli ambasciatori del 18 luglio 2022 - episodio che ha portato l'ex capo di Stato sul banco degli imputati - è stata l'occasione per ...

Bolsonaro rischia l'ineleggibilità fino al 2032 - America Latina Agenzia ANSA

La procura federale brasiliana ha inviato alla Corte dei conti (Tcu) una richiesta che potrebbe prorogare il periodo di ineleggibilità dell'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato dal Tribunale super ...Al quarto giorno di udienza, potrebbe concludersi oggi il processo a Jair Bolsonaro al Tribunale elettorale superiore (TSE) di Brasilia. In caso di condanna, rischia l'ineleggibilità per 8 anni.