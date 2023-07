Bologna | cammina in strada e non sotto il portico di San Luca | multato

'Grazie al sindaco Leporesta oramai diventando una città da barzelletta', vanno all'attacco i consiglieri comunali. 'Dopo la sanzione al cittadino reo di avere acceso un barbecue ritenuto ...- Camminava per la strada in salita che porta alla basilica di San Luca e non sotto al portico, per questo un pedone è stato multato dalla polizia locale. E' successo a un cittadino ...- Multato dalla polizia locale per aver camminato sulla strada in salita che porta alla basilica di San Luca , anziché sotto gli archi del portico più famoso di, meta di pellegrinaggi e passeggiate e recentemente illuminato alla sera dalle luci di Cesare Cremonini. E' successo a un cittadino sessantenne , nel pomeriggio di sabato primo luglio, ...

