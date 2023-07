Birgit Hamer | intervista | “La notte in cui fu ucciso mio fratello Dirk Hamer | ecco cosa è successo”

Leggi su tuacitymag

(Di martedì 4 luglio 2023) La docuserie Netflix, II Principe, dedicata alla figura di Vittorio Emanuele di Savoia, riporta la luce sulla terribile morte dida un colpo di fucile che si rivelerà mortale, mentre dormiva, nell’agosto del 1978, su una barca, Malpagia, ancorata davanti all’isola di Cavallo, in Corsica. Lo stesso luogo dov’erano ancorati anche lo yacht di Vittorio Emanuele e quello di Niki Pende,il Cocke, i due protagonisti di una rissa che finì con due colpi di carabina e con il ferimento fatale dell’incolpevole studente tedesco. Il proiettile, partito durante la colluttazione tra Vittorio Emanuele di Savoia salito a bordo del Cocke armato di fucile e furioso per il furto di un gommone, e Niki Pende, colpìalla gamba, e per lui non ci fu più scampo. ...