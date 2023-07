Bimbo di due anni muore annegato in piscina a Modena

(Di martedì 4 luglio 2023) Un attimo di distrazione dei genitori e il piccolo è finito in acqua perdendo la vita per annegamento

Un bambino dianni è morto ieri sera, intorno alle 22 a Novi di Modena nel modenese, dopo essere annegato nella piscina nel giardino di casa. A dare l'allarme e a far scattare i soccorsi sono stati i genitori ...Leggi Anche Scontro fra auto a Roma, muore un: gravi la sorella e la mamma - Giovani sull'... Almenopersone che erano sul posto al momento dell'incidente hanno infatti affermato di aver ...Un bambino dianni è morto annegato nella piscina installata sul giardino di casa. La tragedia si è consumata ieri sera intorno alle 22:00, nella frazione di Sant'Antonio di Mercadello nel comune di Novi. ...

Modena: bimbo di 2 anni morto annegato nella piscina del suo ... il Resto del Carlino

La percentuale scende al 30% per i neonati di 4-5 mesi e i dati al Sud sono “estremamente più bassi e questo è inaccettabile”. A dirlo il presidente del Tavolo tecnico operativo per la promozione dell ...A dare l'allarme e a far scattare i soccorsi sono stati i genitori del piccolo che lo hanno trovato privo di sensi ...