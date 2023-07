Bimbo di due anni muore annegato in piscina a Modena

(Di martedì 4 luglio 2023) Un bambino di dueè mortoieri sera in unamontata di fronte a casa nel Modenese: la tragedia si è consumata nella frazione di Sant'Antonio di Mercadello , comune di Novi di. Il piccolo sarebbe caduto in acqua autonomamente, in un momento di distrazione dei genitori: inutili i tentativi di soccorso da parte del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il piccolo...

" Ho sentito il bambino che cercava il papà per avere il suo latte caldo prima di dormire , e lui era ..."

