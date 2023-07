Bill Gates vuole oscurare il Sole e la Casa Bianca ci pensa | roba da complottisti? Quasi

(Di martedì 4 luglio 2023) Geoingegneria, schermatura dei raggi del, concetti che spesso vengono affiancati al concetto di complottismo. Ma non è proprio così. Recentemente, infatti, laha espresso un "sostegno ...

... un tempo discusso alla stregua di fantascienza, è oggetto da alcuni anni di studio e promozione da parte di grandi istituzioni di ricerca, startup e figure pubbliche come. Proprio...2 condivisioni Condividi Tweet Mattia Armani VIA FONTE Notizie Relazionate Tecnologia Articolo A Xi Jinping e alla Cina interessa l'IA di ChatGPT e Bard: lo riferisce10 16 Giugno 2023... il team didi Oxitec sta lavorando a un progetto per aumentare la consapevolezza sulla minaccia che rappresentano. Secondo il miliardario, le zanzare sono l'animale più mortale del mondo ...

Bill Gates vuole «oscurare» il Sole Sì ma per combattere il cambiamento climatico (con l'appoggio della Casa Bianca) Corriere della Sera

Geoingegneria, la Casa Bianca ha espresso un «sostegno misurato» all'idea di studiare il blocco parziale dei raggi solari diretti verso la superficie terrestre.Il programma di ingegneria solare portato avanti dall'università di Harvard è finanziato da Bill Gates. Ora un report della Casa Bianca apre allo studio scientifico su cui si dibatte da anni ...