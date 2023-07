Bigon | «Micheli e Mantovani li portai io a Napoli | sono pedine fondamentali per un ds»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 4 luglio 2023) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Riccardo, consulente tecnico del City Football Group ed ex direttore sportivo del. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione de IlSognoNelCuore.com. Con le recenti evoluzioni in casa Milan ee la nascita di gruppi di lavoro dirigenziali, come sta cambiando la figura del direttore sportivo? “Sta cambiando in linea con il cambiamento dei club che, nel tempo, si stanno strutturando a livello aziendale prima che sportivo. Le proprietà straniere hanno, senza dubbio, portato una nuova filosofia di lavoro e visione della gestione, e con essa il cambiamento delle figure dirigenziali al suo interno. Ne consegue un’area tecnica molto più strutturata, con più persone, mezzi ed input a cui attingere per ...