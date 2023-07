(Di martedì 4 luglio 2023) Ilanonimoha raccontato ad Associated Press di non aver più ricevuto notizie dal marito dall'inizio di marzo. 'Le lettere non vengono più consegnate e il suo avvocato non ha ...

L'esito elettorale scatenò proteste e sommosse in, represse con la violenza e sfociata in centinaia di morti e feriti, nonché casi di tortura e persone scomparse. L'Unione Europea tutt'...Zelensky accusa la Russia di aver"il cittadino ucraino Mikheil Saakashvili per mano delle ... Evgheni Prigozhin, è tornato a farsi sentire dopo la sua "partenza" per la. In un audio ...Non viene reso noto quando il comandante sia statoné precisato in quale località. Nel ... l'accordo sul grano e gli ultimi sviluppi in Russia e, alla luce dell'ammutinamento, poi ...

Bielorussia, "ucciso Tikhanovsky, oppositore di Lukashenko": il messaggio alla moglie, la leader Tikhanovskaya TGCOM

La donna ad Associated Press: "Non ho più notizie da mio marito dall'inizio di marzo: le lettere non vengono più consegnate e il suo avvocato non ha il permesso di vederlo" ...Prigozhin il redivivo: dopo una settimana di silenzio e mentre perdura il mistero più fitto su dove si trovi, il capo della Wagner torna a farsi sentire in un audio di 40 secondi ...