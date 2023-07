Biasin | «Onana? No al Brozovic bis! Lukaku deciso | o Inter o nulla»

(Di martedì 4 luglio 2023)ha commentato brevemente il mercato dell’concentrandosi nello specifico su. A meno di sorprese, i due non saranno più compagni di squadra? Fabrizio, su Sportitalia.com, ha illustrato la situazione legata a Big Rom: «L’vuol chiudere più rapidamente possibile la questione, ma sa che il pallino è nelle mani del Chelsea, legittimo proprietario del cartellino. Si proporrà un prestito con obbligo a, boh, 30 milioni, che sono pochi in proporzione all’antica spesa dei Blues, ma molti se il giovanotto manterrà la sua posizione (“o”). Vedremo».? Poisi concentra sul portiere del Camerun: «Quel che è certo è che ...

Si fa in salita la cessione diin Premier: il Chelsea tentenna e il Manchester United avrebbe deciso che il portiere dell'... Tra questi Fabrizio. La firma del quotidiano Libero commenta su ...Riguardo alla cessione di, invece,ha anticipato che c'è in programma un appuntamento tra United e Inter per definire l'acquisto. ' L'Inter chiede 50 milioni più bonus. Se arriva questa ...... 2023 17.51 - Fabriziosulla situazione Brozovic: 'La federcalcio saudita ha bloccato l'... per l'addio disi può chiudere oggi: Manchester United pronto a pagare 50 milioni.11.16 - CM. IT -...

United in difficoltà per Onana. Biasin: “Meglio cambiare obiettivo” fcinter1908

Dal mercato le vie che si possono intraprendere sono diverse, Fabrizio Biasin non ha alcuna certezza sulla situazione: «Se devi scegliere tra André Onana e Romelu Lukaku chi ti tieni Fabrizio Biasin ...Affare spinoso quello per André Onana, per il Manchester United. Gli inglesi, ben consci delle difficoltà della trattativa, si sono messi in contatto per con il Feyenoord per Justin Bijlow. Fissata la ...