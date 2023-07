Bianca Berlinguer si dimette | i guadagni in Rai e il futuro

Leggi su quifinanza

(Di martedì 4 luglio 2023) Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Lucia Annunziata, Massimo Gramellini e Serena Bortone non sono gli unici conduttori e volti di spicco a lasciare la Rai in questa stagione che si preannuncia essere di rivoluzione per la tv di Stato. I primi tre canali, infatti, stanno subendo un vero e proprio cambiamento epocale da quando è arrivata al governo Giorgia Meloni, con i cambi al vertice che hanno portato tante teste a saltare e diversi giornalisti e conduttori a prendere le distanze dal progetto per la nuova Rai. E tra questi a dire addio c’è anche chi da 30 anni porta informazioni e inchieste nelle case degli italiani, una conduttrice comche ha deciso dirsi dalla Rai per cercare nuove avventure dove fino a qualche anno fa, forse, non sognava neanche di andare: Mediaset.e i ...