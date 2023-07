Bianca Berlinguer lascia la Rai dopo 34 anni per Mediaset | ecco cosa condurrà al posto di chi

Leggi su biccy

(Di martedì 4 luglio 2023)ha seguito la scia di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Lucia Annunziata e Massimo Gramellini e hato la Rai. Lo ha fattoben 34di servizio chiudendo il suo #Carta, talk show politico in onda su Rai3 dal 2016. “ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Carta” – ha comunicato la Rai con una nota stampa – “La giornalista in una lettera ha ringraziato l’Azienda per trentaquattrodi lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto. La Rai ringrazia...