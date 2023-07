Bianca Berlinguer lascia la Rai | cosa c’è dietro

Nuova dipartita in Viale Mazzini che perde la storica giornalista, pronta a traslocare dalla concorrenza.lascia la Rai: dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata anche la storica giornalista ha ufficializzato le ...Fabio Fazio a Discovery,a Mediaset e Barbara D'Urso chissà dove. È, indubbiamente, un periodo di grandi cambiamenti per la televisione italiana e in questi mesi non si contano le discussioni e le polemiche ...Il 7 luglio sarà tutto più chiaro. Stiamo parlando dei palinsesti Rai che verranno svelati sciogliendo ulteriori dubbi. Al momento l'unica certezza è che non ci sarà più. La conduttrice di CartaBianca si è dimessa dopo 34 anni di pubblico servizio. Ma è ancora un mistero il nome di chi la sostituirà. Al momento spuntano i nomi di Monica Giandotti , ...

Le liti con l'azienda, la striscia, la concorrenza: perché Bianca Berlinguer ha detto addio alla Rai Open

Condividi su Martedì 4 luglio, dalle 11:45, Sky presenta in conferenza stampa i palinsesti 2023-2024. L’emittente a pagamento, con l’occasione, parla dei programmi attesi dal prossimo settembre. A men ...Cosa sta succedendo in Rai e Mediaset Chi rivedremo sul piccolo schermo e chi no Parliamo di Barbara D'Urso, Ilary Blasi, Bianca Berlinguer e molti altri.