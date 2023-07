Bia | “Napoli prima offerta Baniya rifiutata | ma un rilancio è possibile”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 4 luglio 2023) Giovanni Bia, agente di, rivela l’delper il difensore classe ’99 del Fatih Karagümrük. CALCIOMERCATO. Nel corso del programma radiofonico “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma su Radio CRC, è intervenuto Giovanni Bia, rappresentante di. Ha discusso della posizione attuale di Osimhen e delle prospettive future per il suo assistito,. Bia ha espresso dubbi sul fatto che Osimhen stia cercando di mettersi in situazioni difficili. “Osimhen è in un punto della sua carriera in cui non può permettersi errori. Dovrebbe rimanere aalmeno un altro annodi pensare a una mossa verso il Barcellona, il Real Madrid o un altro grande club europeo. Ma ilnon è poi così distante ...