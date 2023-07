Bergamo | è quasi fatta per la speleologa bloccata nel Bueno Fonteno

La7.it - Mancherebbe poco all'uscita della speleologa , Ottavia Piana , 31 anni, dalla grotta del Bueno Fonteno , in provincia di, là dove è rimasta bloccata, a 150 m di profondità, dal ...La7.it - È prevista per le 12 l'uscita della speleologa , Ottavia Piana , 31 anni, dalla grotta del Bueno Fonteno , in provincia di, là dove è rimasta bloccata, a 150 m di profondità, dal ...I carabinieri di Chiari insieme ai colleghi di, Sondrio, Cantù e San Donato Milanese hanno eseguito all'alba un' ordinanza cautelare nei ... Nel corso dell'attività di indagine, duratadue ...

Bergamo, è quasi fatta per la speleologa bloccata nel Bueno ... TGLA7

È prevista per le 12 l’uscita della speleologa, Ottavia Piana, 31 anni, dalla grotta del Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo, là dove è rimasta bloccata, a 150 m di profondità, dal pomeriggio di do ...Italia La donna non può muoversi in maniera autonoma a causa della frattura ad una gamba È ancora in corso dopo quasi 48 ore dall’avvio dell’oprazione il recupero delle speleologa Ottavia Piana, 31 an ...