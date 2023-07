Bergamo | è quasi fatta per la speleologa bloccata nel Bueno Fonteno | sarà fuori tra qualche ora

(Di martedì 4 luglio 2023) su Tg. La7.it - È prevista per le 12 l'uscita della, Ottavia Piana , 31 anni, dalla grotta del, in provincia di, là dove è rimasta, a ...

La7.it - È prevista per le 12 l'uscita della speleologa , Ottavia Piana , 31 anni, dalla grotta del Bueno Fonteno , in provincia di, là dove è rimasta bloccata, a 150 m di profondità, dal ......striscia da cinque successi in dieci gare chiusa proprio dal colpo del Gewiss Stadium di. ... da intendersi come questa capacità di coprire da solo zone di campo anche piuttosto ampie "...... in provincia di. L'uomo è stato fermato sabato scorso con l'accusa di violenza sessuale e ... si rileva un aumentodel 16% (precisamente il 15,7%) delle violenze sessuali in Italia . ...

Bergamo, è quasi fatta per la speleologa bloccata nel Bueno ... TGLA7

È prevista per le 12 l’uscita della speleologa, Ottavia Piana, 31 anni, dalla grotta del Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo, là dove è rimasta bloccata, a 150 m di profondità, dal pomeriggio di do ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...