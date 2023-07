Benvenuti nella vallata dei centenari | il nonno - record di 107 anni e altri undici

Media altissima su una popolazione complessiva di 34mila abitanti. La mappa: il record di Castel Focognanonuova settimana e nell'oroscopo settimanale di Branko! Scopriamo insieme cosa ci riservano gli astri dal 5 all'11 luglio 2023 per i diversi segni zodiacali. Sarà una settimana ...in Spagna, Ursula von der Leyen e l'intero Collegio dei Commissari. L' Europa è chiamata ... Il presidente del governo Pedro Sanchez ha ricevutoPlaza del Armeria, a due passi dal ...

Benvenuti nella vallata dei centenari: il nonno-record di 107 anni e ... LA NAZIONE

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terza giornata del gruppo C dei Mondiali di rugby under 20 tra Italia e Georgia. Al Danie Crav ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno di Wimbledon 2023 tra Camila Giorgi e la francese Varbara Gracheva. Secondo confro ...