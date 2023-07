Beninsieme | domani l’evento di beneficenza al Club Partenopeo di Coroglio

(Di martedì 4 luglio 2023)sera, 5 luglio, a partire dalle 19.30 c’èalè organizzato da DareFuturo Onlus, presieduta da Roberto Pennisi in sinergia con Missione Effatà presieduta da Filippo Smaldone. La serata sarà animata dal live della Fierro Band, con Fabrizio e Aurelio Fierro Junior. Con loro sul palco Alessandra Mancaruso. A seguire il DJ set di Aldo & Antonello.sarà condotto da Serena Albano e Simonetta de Chiara Ruffo, il report fotografico a cura di Claudio Danisi, Pippo by Capri, Giancarlo de Luca, Alessandro Gatto. Per l’occasione sarà aperto il parcheggio di Città della Scienza dove sarà possibile parcheggiare auto e moto. Con una offerta minima di 40 euro sarà possibile contribuire a sostenere progetti solidali in Benin, Togo e ...

Beninsieme, domani l'evento di beneficenza al Club Partenopeo di ... Il Denaro

