Beatrice Borromeo si racconta a Vanity Fair | le dichiarazioni 

(Di martedì 4 luglio 2023)nell’intervista parla anche del The Crown monegasco: l’ambizioso film The Rock che sta preparando sulla dinastia Grimaldi, del suo impegno di reporter, dei momenti rischiosi in cui si è trovata, del matrimonio con Pierre Casiraghi – un uomo che l’ha sempre incoraggiata e un padre fantastico, che c’è sempre, tutti i giorni, che non manca mai – e dei loro figli, Stefano, 6, e Francesco, 5, per i quali vorrebbe un’infanzia diversa dalla sua. Leggi anche –> Oriana Marzoli, Soleil e Daniele, clamorosi retroscena dalla Sardegna: “Mani addosso” L’OMICIDIO HAMER Sua madre e Birgit, sorella della vittima Dirk Hamer, erano migliori amiche. Com’è stato girare un documentario che la vedeva così coinvolta nel privato? «Mia madre e Birgit erano amiche da studentesse nella Roma degli anni Settanta. Lei ha saputo dell’accaduto mentre tornava da ...

Questa intervista aè pubblicata sul numero 28 - 29 di Vanity Fair in edicola fino al 18 luglio 2023 "Se non affronti le tue ombre, saranno le tue ombre a decidere per te". 37 anni, dinastia nobile, ...strega tutti con le slingback nere Dior: look e prezzo, look e slingback Dior: i dettagli Scopriamo insieme il prezzo delle slingback nere Dior scelte da...Ogni giorno con la rubrica In the House CinecittàNews vi propone film e serie da vedere in tv IL PRINCIPE Su Netflix arriva la docu - serie in tre episodi a firma diche, partendo dagli eventi accaduti nella tragica notte del 18 agosto 1978 all'isola di Cavallo, in Corsica, in cui perse la vita il 19enne tedesco Dirk Hamer, ripercorre la storia ...

Beatrice Borromeo: «Vi racconto la mia felicità» Vanity Fair Italia

Quella che Beatrice Borromeo ha dovuto prendere per fare un film su una brutta storia italiana, che l’ha toccata personalmente. E, in generale, la «regista alla corte di Monaco» crede soprattutto nel ...Dal 4 Luglio su Netflix è disponibile Il Principe, la nuova docuserie di Beatrice Borromeo Casiraghi suddivisa in tre episodi che racconta la figura di Vittorio Emanuele di Savoia. Attenzione però, no ...