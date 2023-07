Bce | Ciocca Lega | A rischio la casa degli italiani | Lagarde riveda politiche o ci schianteremo

... ai massimi sia negli Stati Uniti sia in Europa per le politiche monetarie restrittive di Fed e...e sulle spalle del resto del mondo" afferma l'ex vicedirettore di Banca d'Italia Pierluigi. ...... ai massimi sia negli Stati Uniti sia in Europa per le politiche monetarie restrittive di Fed e...e sulle spalle del resto del mondo" afferma l'ex vicedirettore di Banca d'Italia Pierluigi. ...

Bce, Ciocca (Lega): "A rischio la casa degli italiani, Lagarde riveda ... ilGiornale.it

L'eurodeputato del Carroccio ha presentato una interrogazione urgente direttamente alla Bce a margine della misura intrapresa dal Governo denominata "salva rate" ...(mi-lorenteggio.com) Roma, 4 luglio 2023 – “La BCE rischia di mettere in difficoltà le famiglie e le imprese italiane. Il continuo aumento dei tassi di interesse per contrastare una inflazione che in ...