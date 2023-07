Bce | Barelli | ' per rinegoziare mutui sempre attuale soluzione governo Berlusconi 2008'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "In attesa che la Banca centrale europea inverta il trend negativo del rialzo dei tassi, Forza Italia intende intervenire tempestivamente sui, proponendo unadeldel. In quel periodo, fu promossa la rinegoziazione deitramite un accordo Abi-Mef, al fine di riportare la rata maggiorata ai livelli precedenti. I maggiori oneri, in questo caso, venivano trasferiti in rate aggiuntive alla fine del mutuo. Di questo, ne abbiamo parlato anche oggi, in un incontro con l'Ance, giustamente preoccupata dalla crisi e dal blocco delle compravendite immobiliari". Così, in una nota, Paolo, presidenti dei deputati di Forza Italia. "Ci faremo, dunque, carico ...