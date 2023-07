Bayern Monaco tenta Walker | ma il Manchester City offre rinnovo

Per il centrocampista Marco Brescianini dal Milan si è alle battute conclusive, idem per l'attaccante Marvin Çuni dalII. Entrambi gli affari si chiuderanno attraverso la formula ...... e altri affari comunque importanti, per esempio il passaggio di Lemar all'Atlético (70 milioni) o quello di Lucas Hernández al(80 milioni). Il Lipsia non è lontanissimo da queste ...Ilcontinua a spingere per ingaggiare Harry Kane, attaccante inglese di proprietà del Tottenham Secondo quanto riportato da Sky Sports Deutschland, ilsarebbe pronto a tornare ...

Il Napoli è alla ricerca di un degno sostituto per Kim, in partenza per il Bayern Monaco. Le Normand e Kilman sono sulla lista, ma le loro quotazioni sono elevate, secondo… Leggi ...Sul mercato il Napoli cerca un sostituto del coreano con le stesse caratteristiche. Già al lavoro i granata per il ritiro del 10 luglio ...