Bayern Monaco-Kane | in arrivo la seconda offerta

(Di martedì 4 luglio 2023) Ilnon molla Harry: secondo Sky Sports Deutschland, i bavaresi stanno per presentare unaal Tottenham, migliorata...

Commenta per primo Ilnon molla Harry Kane : secondo Sky Sports Deutschland , i bavaresi stanno per presentare una seconda offerta al Tottenham , migliorata rispetto alla prima da 70 milioni di euro.... mentre per Bremer molto dipenderà dalle offerte che arriveranno dalla Premier League (il Manchester United valuta il suo profilo, soprattutto ora che Kim Min - Jae ha scelto il). La ...Ilsembra aver scelto Kane ma c'è sempre il lussuoso mondo della Premier che può attirare Osimhen. S'attende un ulteriore incontro tra De Laurentiis e Roberto Calenda, l'agente di ...

Kim, addio al Napoli vicino: mercoledì le visite mediche col Bayern Monaco Fantacalcio ®

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull'ormai imminente passaggio al Bayern Monaco di Kim Min-Jae, difensore del Napoli: "Questo andazzo se da un ...Per sostituire il partente Kim il Napoli avrebbe messo nel mirino Max Kilman: tutto sul difensore centrale inglese del Wolverhampton.