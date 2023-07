Battiti Live 2023 su Italia 1 | quando inizia | puntate e cantanti

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 4 luglio 2023) Il cuore della musica torna a battere anche quest'anno., in collaborazione con Radionorba e Cornetto, riporta i grandi successi e i tormentoni della calda stagione nelle piazze della Puglia con le dirette prima su Radionorba, Telenorba e Radionorba Tv e poi su1 (per un totale di 5 appuntamenti in prima serata) con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri alla conduzione, affiancati per l'occasione da Mariasole Pollio. Le tappe principali quest'anno sono Bari e Gallipoli.in televisione:va in onda e dove vederlo La ventunesima edizione diufficialmente mercoledì 21 giugnoda Bari e prosegue anche nelle giornate di ...