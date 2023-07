Battiti Live 2023 | questa sera in tv | cantanti e scaletta della prima puntata

(Di martedì 4 luglio 2023) Al via oggi, martedì 4 luglio, dalle 21.15 su Italia 1, l'edizionedi "", la rassegna musicale di Radio Norba che da anni porta la musica italiana più amata in splendide piazzePuglia. Ancheedizione è condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, supportati...

al via. Va in onda stasera, martedì 4 luglio, la prima puntata dell'evento musicale 'made in Puglia'., che dal 2017 viene trasmesso su Italia 1, è il Festivalbar del ...Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba: Da martedì 4 luglio, il Radio Norba Cornettoapproda su Italia 1, per sei prime serate, ogni martedì. Il debutto sulla tv nazionale del festival musicale più amato dell'estate italiana sarà con la prima puntata, registrata a Bari il ...INTRATTENIMENTO Su Italia 1 dalle 21.20. Gli artisti piu' celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono nella kermesse musicale dell'estate italiana. Su TV8 dalle 21.30 ...

Battiti Live arriva su Italia 1: i cantanti in scaletta nella prima puntata - DIRE.it Dire

Torna "Battiti Live 2023": il live con tanti artisti che tocca le piazze più belle della Puglia va in onda su Italia 1. Scaletta e cantanti ...Battiti Live 2023, la prima puntata, da Bari, in onda martedì 4 luglio su Italia 1, cantanti ospiti, scaletta ed esibizioni ...