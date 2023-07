Basket | Nba | Holmgren in campo dopo 11 mesi | 15 punti e 4 stoppate super in Summer League

(Di martedì 4 luglio 2023) Las Vegas, 3 lug. - (Adnkronos) - Un infortunio al piede destro ci ha privati nella scorsa stagione della seconda scelta assoluta al Draft, ma ora Chetè pronto a mostrare a tutti di che pasta è fatto. Il lungo degli Oklahoma City Thunder è tornato ina 11di distanza dalla frattura al piede subita durante una partita pro-am a Seattle difendendo contro LeBron James, e nella vittoria per 95-85 dei suoi Thunder sugli Utah Jazz alladi Salt Lake City ha mostrato sia un po' di comprensibile ruggine che alcuni lampi del suo particolarissimo repertorio. La ruggine si è vista soprattutto nel primo quarto, durante il quale non ha segnato neanche un punto, ha sbagliato un paio di tiri facili (uno anche senza arrivare al ferro) e si è palleggiato su un piede perdendo il pallone ...

NBA - Al via la Summer League: Lakers sconfitti, in campo Miller e Holmgren Pianetabasket.com

Al via la Summer League con il California Classic ed il Salt Lake City Classic in attesa di quella di Las Vegas. Prima giornata che vede mettere già in risalto diversi ...