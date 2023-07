Barcellona | Kessie già pronto a lasciare | in caso di proposta allettante sarà addio

(Di martedì 4 luglio 2023) Franckpotrebbeildopo una sola stagione. Stando a quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, infatti, gli agenti del centrocampista avrebbero avuto un incontro con la dirigenza blaugrana ed avrebbero chiesto maggiore spazio nel corso della prossima annata. Non avendo ricevuto garanzie dal clubsarebbead andare via nelin cui ricevesse un’offertada altre squadre. La principale pista, in questo momento, sarebbe quella dell’Arabia Saudita con l’Al-Hilala formulare una. SportFace.

Non lo so, se vorrà andare via lo rispetteremo . Ma penso che potrebbe essere molto utile al'.Il centrocampista inglese andrà a colmare il buco lasciato in rosa dalla partenza di Franck Kessié direzionee, anzi, la sensazione è che Loftus - Cheek arrivi a Milano con un anno di ..., già finita alChe fine fa l'ex "presidente" del Milan

Franck Kessie potrebbe lasciare il Barcellona in questa finestra di mercato. Il club catalano, svela Mundo Deportivo, non può garantire all'ivoriano ...L'Arabia Saudita continua a fare spese in Europa: ecco il prossimo big destinato a trasferirsi in Medio Oriente.