Barbie | Greta Gerwig svela il disagio di Margot Robbie | Tutti si complimentavano con Ryan Gosling

: tutto quello che sappiamo sul film diGerwig Dei momenti complicati Margot, ricordando al The Tonight Show il momento in cui sono apparsi online gli scatti e i video dal set, aveva ...approfondimentoGerwig, Margot Robbie e Ryan Gosling al CinemaCon. FOTO PerGerwig questa sarebbe la prima incursione nel mondo del fantasy Per Gerwig questa sarebbe la prima ...Nel corso di un'intervista rilasciata a Rolling Stone,Gerwig ha raccontato un aneddoto che riguarda Margot Robbie , protagonista in, il nuovo film diretto dalla regista di Piccole donne e Lady Bird. Durante le riprese di una scena a Venice ...Margot Robbie, come rivelato da Greta Gerwig, ha vissuto dei momenti complicati sul set di Barbie durante le riprese a Venice Beach.Dopo le indiscrezioni uscite a novembre 2022, in queste ore in rete è stato confermato che la regista dell’imminente (e attesissimo) “Barbie” sarà coinvolta come sceneggiatrice e regista in due film ...