Barbie è stato vietato in Vietnam | che cosa sta accadendo?

(Di martedì 4 luglio 2023) Il film diina causa delle polemiche su una scena che raffigura una mappa del mondo con la “linea a nove linee”, un territorio che la Cina ha rivendicato geograficamente nel Mar Cinese Meridionale, ma che ilconsidera una grave violazione della propria sovranità.in: cheè successo tra Warner Bros. e lo? Vi Kien Thanh, direttore generale del Dipartimento del Cinema delsotto il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo, ha rilasciato oggi una dichiarazione attraverso la stampa, affermando in parte che: “Non concediamo la licenza per l’uscita del film americanoin ...

...garantire la licenza al film americanodi uscire in Vietnam perché contiene l'immagine offensiva della linea dei nove tratti ", si legge in un articolo di Tuoi Tre , il quotidiano di, in ...Ai cinema del Vietnam èproibito di proiettare il film americano. Le autorità di Hanoi hanno direttamente bloccato l'uscita della pellicola per ragioni geopolitiche. Il film contiene infatti una scena che mostra ...... mentre nel 2020 alla serie televisiva 'Madam Secretary' eraimposto di rimuovere la mappa da tutte le scene che la contenevano. Il film La pellicola racconterà le avventure dinel mondo ...

