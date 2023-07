Barberino di Mugello | cade e finisce fuori strada con la moto Soccorso dai vigili del fuoco

(Di martedì 4 luglio 2023) Idel, in collaborazione con il personale sanitario intervenuto anche con l'eliPegaso, hanno stabilizzato e recuperato la persona, poi trasportata all'ambulanza per il successivo trasferimento al pronto

"Stiamo per iniziare un nuovo importante e sostanzioso intervento nell'ambito dell'edilizia scolastica - commenta il Sindaco diGiampiero Mongatti " e ne siamo davvero fieri perché abbiamo ...DI(FIRENZE) -di, un territorio molto importante nell'Area Metropolitana di Firenze. Anche per la presenza del Lago di Bilancino risorsa straordinaria da molti ...Chi è diretto a Firenzuola dovrà utilizzare la stazione didisulla A1 Milano Napoli mentre chi è diretto a Badia, dovrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian ...Un motociclista finsice fuori dalla sede stradale infortunandosi. E' successo alle ore 18 circa di oggi, martedì 4 luglio, nel comune di Barberino di Mugello, sulla SP 36 di Montepiano. I Vigili del f ...Barberino del Mugello (Firenze), 4 luglio 2023 – I vigili del fuoco sono intervenuti alle 18 nel comune di Barberino di Mugello per il soccorso ad un motociclista che cadendo è finito fuori dalla sede ...