Barbara D’Urso via da “Pomeriggio 5” | interviene Vladimir Luxuria | le sue parole

Dopoanche Ilary Blasi potrebbe presto lasciare Mediaset. Stando a quanto riporta TvBlog per l'ex moglie di Francesco Totti "non ci saranno più programmi all'orizzonte sulle reti Mediaset ...in questi quindici anni ha fatto lavorare moltissime opinioniste che si sono alternate nei suoi salotti, tutti cancellati nel corso degli ultimi anni. Da Live Non è laa Domenica ...L'opinionista de L'Isola dei Famosi ne ha parlato a FanPage: 'Conci siamo scritte - racconta Vladimir - . L'ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei. Mi ha sempre ...

Le liti, il trash, Piersilvio Berlusconi: cosa c'è dietro l'addio di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 Open