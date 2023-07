Barbara D’Urso come sta dopo l’addio a Mediaset? Luxuria svela | “L’ho sentita | ecco che ha detto”

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 4 luglio 2023) In molti saranno curiosi di sapere quale sia stata la reazione diall’estromissione improvvisa da. Ad intervenire sulla faccenda è stata una sua cara amica, nonché quasi ospite fissa delle sue trasmissioni. La persona in questione è Vladimir. Quest’ultima ha rilasciato un’intervista a FanPage in cui ha fatto delle confessioni davvero L'articolo proviene da KontroKultura.