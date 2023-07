Banksy a Vieste | mostra fino al 13 settembre Promossa dal Comune

(Di martedì 4 luglio 2023) Di seguito un comunicato diffuso daldi: L’artista inglese forse più conosciuto al mondo, il precursore delle visioni creative di un’intera generazione, il talento più rappresentativo della street art internazionale sarà il protagonista dellache, dal 13 maggio al 172023, permetterà al pubblico di ammirare alcune tra le opere più rappresentative degli ultimi decenni, conosciute ovunque per la loro carica dirompente e per i loro messaggi trasversali, politici e sociali, capaci di interpretare con i tratti veloci e intuitivi della street art la realtà complessa dei nostri tempi.daldie prodotta e organizzata da MetaMorfosi Eventi in collaborazione con Giuseppe ...

