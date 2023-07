Bankitalia | “Ci sono reti di imprese che hanno usato in modo distorto i fondi Pnrr e li hanno trasferito all’estero”

(Di martedì 4 luglio 2023) L’Unità di informazioni finanziare di(Uif) denuncia “dicheindebitamente beneficiato di finanziamenti agevolati” legati al“o cheutilizzato inle risorse erogate, frequentemente trasferite”. A dirlo è stato il direttore Enzo Serata nella sua relazione annuale rilevando come sia “ricorrente la presenza di figure professionali che, assistendo lenelle fasi di accesso alle agevolazioni, svolgono un ruolo nevralgico nella rete, facilitando condotte illecite per conto di titolari effettivi comuni”. Illustrando i dati del report annuale, Serata ha anche comunicato il valore complessivo delle risorse economiche ...

Due miliardi di beni congelati a soggetti russi e bielorussi e un faro sulla distrazione del fondi del Pnrr che alcune aziende avrebbero portato all’estero. Sono gli aspetti principali che emergono da ...L’aggressione militare all’Ucraina ha determinato l’adozione di una pluralità di interventi da parte degli organismi internazionali e delle istituzioni ...