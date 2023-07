Bando Emblematici Provinciali 2023 | per la Bergamasca stanziati 200mila euro

Leggi su bergamonews

(Di martedì 4 luglio 2023) Bergamo. Anche per ilFondazione Cariplo prosegue la collaborazione con le Fondazioni di Comunità per la promozione degli “Interventi”, a cui la Fondazione Cariplo ha destinato complessivamente 5.200.000. Per il territorio della Provincia di Bergamo, ilprevede un budget totale di 200 milafinalizzato a promuovere progetti definiti, ovvero iniziative in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita della comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento. Enti, associazioni e organizzazioni del Terzo settore possono candidarsi alfino al 30 agosto. Fondazioni Cariplo si avvale del supporto e ...