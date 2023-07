Balneari | Della Vedova | ' destra difende corporazioni e va contro contribuenti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Sembra che il Mit abbia stabilito che ci siano ancora molte spiagge da dare in concessione e quindi, rileva Fratelli d'Italia, non ci sarebbe ragione di fare le gare. Sarebbe a dire che se io ho in concessione quasi gratuita i locali pubblici per il mio ristorante in centro, a chi chiede di fare la gara per quei locali, perché sarebbe disposto a pagare molto di più al comune, gli si risponde che in periferia ci sono locali sfitti e la gara si fa, casomai, su quelli". Così Benedetto, deputato di +Europa, sul tema delle concessionidi cui oggi si è discusso in un tavolo a Palazzo Chigi. "Il punto - ha continuato l'ex segretario del gruppo - non è la generica disponibilità di spiagge da mettere in concessione, il punto è di avere meccanismi competitivi di assegnazione delle concessioni in ...