Balneari | Bergamini | ' maggioranza impegnata a tutela comparto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - “Si è svolta oggi a Palazzo Chigi, in un clima di grande collaborazione, una nuova riunione del Tavolo interministeriale sul riordino delle concessioni, alla presenza dei ministeri competenti e delle associazioni rappresentative delle imprese del settore”. Lo scrive in una nota Deborah, vice presidente dei deputati di Forza Italia. “Il lavoro portato avanti dal Mit di mappatura delle coste e di verifica sulla quantità di risorse disponibili per rispondere alla direttiva Bolkenstein - ha proseguito - sta procedendo bene. È la prima volta, da decenni, che un governo, il governo di centrodestra, si impegna per avere una mappatura completa delle nostre coste, a dimostrazione dell'impegno dellanelladelle imprese, anche grazie alle ...