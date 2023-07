Bakker sempre più vicino all’Atalanta | pressing nerazzurro per chiudere I dettagli

(Di martedì 4 luglio 2023) Filtra grande ottimismo per la trattativain casa Atalanta. Fumata bianca possibile anche per i costi richiesti dal Leverkusen L’Atalanta èpiù vicina a far suodopo due settimane di trattativa con il Bayern Leverkusen, nonostante avesse già raggiunto l’accordo col giocatore fin da subito (vista anche la volontà dell’olandese di venire in). Rispetto a due settimane di mercato fa, attualmente risulta grande ottimismo da parte della Dea, con la cifra dei tedeschi abbassata rispetto alla richiesta iniziale del Leverkusen stesso (10 milioni di euro). Non sono da escludere dei bonus, ma per l’Atalanta rimane un grande colpo. Si attendono aggiornamenti sulle ultime fasi della trattativa, non escludendo la fumata bianca.

ATALANTA- Spiega Alfredo Pedullà : ' Mitchelè un obiettivopiù concreto dell'Atalanta, nelle ultime ore ci sono stati contattati molto positivi e la fiducia aumenta. L'esterno ...Per la Dea si parlacon insistenza dell'olandese(Bayer Leverkusen) , ma siamo finiti in una fase di attesa; Hien (Verona) e Holm (Spezia) per il momento non sono operazioni chiuse e ci ..."Enterprises have the opportunity to renew and adapt their workplace services,"said. "To do ... Continua a leggere Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanereinformato sulle novità ...

Pedullà: "Atalanta, Bakker sempre più vicino" Tutto Atalanta

Filtra grande ottimismo per la trattativa Bakker in casa Atalanta. Fumata bianca possibile anche per i costi richiesti dal Leverkusen L’Atalanta è sempre più vicina a far suo Bakker dopo due settimane ...In questo momento l’olandese ha superato lo svedese, ma la corsia di appartenenza è la stessa di Kolasinac Ruggeri, Maehle, Zappacosta e ora anche Kolasinac. La corsia sinistra dell’Atalanta sembra pi ...