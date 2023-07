Azionisti “attivisti” | che cosa c’entrano i fondi d’investimento con la giustizia climatica

(Di martedì 4 luglio 2023) Fare fruttare i risparmi dei clienti, mettendoli al riparo dal potere erosivo dell’inflazione, e nel contempo essere determinanti nella lotta per il clima e in generale della sostenibilità: è questa la filosofia alla base dell’azionariato “attivo” svolto dagli asset manager nei confronti delle aziende in cui investono. Stiamo parlando delle società che gestisconoe che, in quanto azioniste, hanno il potere di esercitare un pressing crescente su imprese di tutto il mondo perché migliorino nei valori ESG, quindi sotto il profilo del rispetto ambientale (environmental), degli aspetti sociali (social) e della gestione aziendale (governance). Ne parliamo con il colosso mondiale del risparmio gestito Schroders che, solo nel 2022, ha portato avanti un programma di dialogo su tematiche ambientali con oltre 700 aziende di tutto il mondo, grazie a un lavoro trasversale che ...

Glidi Ultima Generazione hanno manifestato questa mattina davanti alla sede del gruppo Porsche a Stoccarda cercando di bloccare l'accesso all'assemblea annuale deglidel gruppo ...... Shell ", " Va all'inferno, Shell ", cantato sulle note della celebre Hit the Road Jack di Ray Charles, circa 100per il clima hanno interrotto l'assemblea annuale deglidel ......risultati della sua ultima analisi sulle prospettive dell'attivismo degliin Europa per il 2023. Il report noto come "AAA" - A&M Activist Alert - ricostruisce l'operato dei fondi,...

Clima, cala l'attivismo degli azionisti - ET.Group powered by ... ETicaNews

Agenti sotto copertura per evitare o fermare possibili invasioni di campo da parte degli attivisti per il clima. Prima che arrivino sul campo. Questa è la ...I liberali radicali hanno lanciato la campagna per le Federali di ottobre, ma uno dei manifesti in tedesco sta già facendo discutere ...