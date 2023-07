Apertura di giornata inper le quotazioni del petrolio. Il greggio Wti guadagna lo 0,47% a 70,12 dollari al barile; il Brent sale dello 0,50% a 75,02 dollari al barile. . 4 luglio 2023...75, dopo una 910,81. Tra le medie imprese quotate sul listino milanese , frazionaleper Reply , che mette a segno un modesto profit a +0,86%. Piccolo passo in avanti per Seco , che ...... ha accentuato una spirale vorticosa nell'andamento aldei prezzi del petrolio, del gas e ... cittadini, Associazioni di categoria, ecc.) con riguardo all'di nuove Comunità Energetiche ...

Avvio in rialzo per il petrolio, Wti a 70,12 dollari - Economia Agenzia ANSA

Apertura di giornata in rialzo per le quotazioni del petrolio. Il greggio Wti guadagna lo 0,47% a 70,12 dollari al barile; il Brent sale dello 0,50% a 75,02 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...Piazza Affari migliore in Europa Piazza Affari chiude in deciso rialzo, con il Ftse Mib he avanza a 27.928 punti e un progresso dell’1,05%. Si consolida la serie di quattro rialzi consecutivi avviata ...