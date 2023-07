(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlè appena iniziato ma l’ha fretta di consegnare a Massimo Rastelli una rosa quanto più competitiva possibile a quella che affronterà il campionato. Non a caso la triade ditargata Giorgio, Luigi Condò e Piefrancesco Strano sta lavorando a tutto tondo per provare a chiudere quante più operazioni possibile. Nelle prossime ore, come annunciato nei giorni scorsi, verrà annunciato l’ingaggio di Tommaso Cancellotti, terzino destro classe ’91, da pochi giorni svincolatosi dal Pescara dopo una buonissima stagione arricchhita da 31 presenze e 3 gol. Stesso discorso anche per Erasmo Mulè, difensore di proprietà della Juventus Next Gen. Il classe 1999, con un passato tra le fila di Monopoli, Juve Stabia e Catanzaro. Stretta decisiva anche per Ignacio Lores Valera, ...

... servirà dare un'alle operazioni già messe in piedi, che attendono una definizione. ... jolly difensivo classe 2002, scuola Inter, in forza all'. A centrocampo, per la zona avanzata, ...... il caso limite delle 38 sedi facenti capo al preside dinon sarà più isolato ma andrà a ... 615, su cui il Governo sta imprimendo un'all'approvazione dell'autonomia differenziata, ...... il caso limite delle 38 sedi facenti capo al preside dinon sarà più isolato ma andrà a ... 615, su cui il Governo sta imprimendo un'all'approvazione dell'autonomia differenziata, ...

Avellino, accelerata sul mercato: Perinetti pronto a calare il tris anteprima24.it

L'Avellino accelera per Ignacio Lores Varela. Il club irpino, secondo quanto riporta PrimaTivvù, dopo aver seguito in questi giorni l'esterno offensivo classe 1991, ha deciso ...Sono ore caldissime per il calciomercato dell'Avellino. L'attenzione è rivolta alle uscite ma non si perdono di vista anche le entrate ...