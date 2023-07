Avanti con Stoltenberg | l' unico che tiene unita la Nato

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 4 luglio 2023) Prorogato per una seconda volta, fino a ottobre 2024, come segretario generale, per assenza di alternative capaci di accontentare falchi e colombe dell'Alleanza Atlantica. Anche perché dci sono sfide terribili, in primis la guerra in Ucraina (a cui viene ribadito il no ai caccia) e il delicato processo di allargamento