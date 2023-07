Per risolvere la questione alla radice, secondo Bottega, "bisogna innanzitutto rendere più attrattiva la professione dal punto di vista economico, ma anche restituire una maggioreal ...Secondo Mara Carfagna, presidente di Azione, "l'ultimo forte ed autorevole schiaffo all'differenziata di Calderoli arriva da due ex presidenti della Corte costituzionale, un ex presidente ...Tenetevi comodi: i prossimi mesi vedranno tornarescena il Matteo Salvini vecchia maniera, ... E quindi un crescendo di flat tax e voce grossa sull', che alla chetichella va avanti in ...

Autonomia, sulla riforma Calderoli la tegola delle dimissioni dal Clep www.ildomanid'italia.eu

Non solo per il profilo dei quattro esponenti (Giuliano Amato e Franco Gallo, ex presidenti della Corte Costituzionale, Alessandro Pajno, ex presidente del ...Dubbi sulla costituzionalità, Amato, Paino, Gallo e Bassanini via dalla commissione bipartisan. Smacco pesante per il ddl, che ora vacilla. Violante e Finocchiaro avevano già lasciato in sordina ...